Infermeres i infermers senten una profunda desprotecció davant l'augment d'agressions verbals i físiques que pateixen. El sindicat SATSE ho atribueix a l'increment de l'agressivitat que hi ha a la societat en general després de la pandèmia, però també a d'altres factors més específics que tenen a veure amb les condicions de treball dels professionals.

El responsable de salut laboral del sindicat, Xavier Massabé, creu que fa falta prendre més consciència de la gravetat de la situació perquè durant molt de temps les agressions verbals s'han normalitzat, com si es tractés d'un element consubstancial al tipus de feina que desenvolupen. En canvi, com que les agressions físiques ja fa temps que es registren ha estat més fàcil actuar-hi.

Per tot plegat, cal denunciar qualsevol conducta incívica i violenta per part de pacients o els seus familiars i amics. Ara bé, en aquest sentit, reclamen poder efectuar les denúncies de manera anonimitzada i sense haver de facilitar les seves dades personals, tal com ja passa per exemple amb els agents de policia. Actualment, segons Massabé, hi ha força gent que no fa el pas per por de patir represàlies de la persona denunciada. | OLGA RODRÍGUEZ