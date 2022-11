06:18

Les xifres de sinistralitat laboral d'enguany no són bones i la Generalitat vol ampliar el focus cap a la prevenció de riscos laborals vinculats a la salut mental

Aquest any 2022 els accidents laborals han crescut un 17%, segons el recompte de les organitzacions sindicals. 59 persones han perdut la vida al lloc de treball o per circumstàncies atribuïbles directament a la feina, són 9 més que l'any passat.

La Generalitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya per frenar la tendència d'increment de la sinistralitat laboral, que posa el focus no només a prevenir accidents, moltes vegades evitables, sinó també malalties professionals i altres patologies que ens poden sobrevenir a la feina i que són causades per un problema de salut, com ara els infarts o els ictus.

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, no creu que hi hagi per part de les empreses una deixadesa excessiva pel que fa a mesures de prevenció de la sinistralitat laboral però sí demana ampliar l'àmbit de consciència sobre el que significa una vertadera "cultura de la prevenció". En aquest sentit, explica que cal posar l'atenció no només en els accidents més evidents i que tothom identifica com a tals, és a dir els traumàtics, sinó també en aquells que incideixen en la salut mental de les persones. | OLGA RODRÍGUEZ