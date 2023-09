07:29

Teresa Ribalta, psicòloga i directora de la Fundació Orienta, assegura que el més important és escoltar activament les seves preocupacions

Els problems més habituals es poden classificar segons la gravetat. D'una banda, hi ha els relacionats amb la crisi pròpia de l'adolescència. De l'altra, hi ha els que afecten els adolescents que ja tenen un problema de salut mental. Aquest últims són els casos que arran de la pandèmia han augmentat més, sovint sense un diagnòstic adequat. De fet, les autolesions han augmentat un 180%.

Teresa Ribalta creu que la salut mental de la joventut "hauria de tenir una responsabilitat compartida". Per un costat, cal que les institucions posin més recursos, com ara psicòlegs, i per un altre els mitjans de comunicació han de col·laborar en la difusió de la detecció i la recerca de solucions per tal que les famílies i els propis adolescents i infants coneguin que tenen elements al seu abast per cuidar de la seva salut mental.

Per abordar la problemàtica és fonamental, segons Ribalta, saber com detectar a temps senyals d'alarma que ens poden alertar que alguna cosa no funciona bé. Per exemple, la presència d'autolesions o el fet que l'infant o adolescent es reclogui i rebutgi la interacció amb altres persones. També una baixada sobtada del rendiment escolar pot ser un símptoma clar que convé actuar.

En el fons, diu la directora de la Fundació Orienta, es tracta d'interactuar amb els joves i escoltar les seves preocupacions. En aquest sentit, és clau el que els especialistes anomenen "validar les emocions", perquè sovint els adults cometen l'error de treure importància a les inquietuds dels més joves, sense posar-se a la seva pell ni relacionar-s'hi amb empatia. També és important buscar un espai, tant físic com de temps, on desenvolupar una activitat conjunta per garantir l'existència d'un canal de comunicació. | OLGA RODRÍGUEZ