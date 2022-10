09:46

El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Can Ruti de Badalona, és optimista sobre la temporada de virus respiratoris

Si fa uns dies el Congrés de Vacunologia a Lleida advertia dels risc que suposa l'augment esperat durant les setmanes vinents dels casos de covid barrejats amb la grip, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti), Roger Paredes, dona una visió més optimista.

Aquest serà el primer hivern en què convisquin alhora els dos virus (covid i grip) i caldrà veure l'impacte que tot plegat té al sistema sanitari, però segons Paredes "tenim la població preparada", amb les franges d'edat i els més vulnerables vacunats, cosa que hauria de mitigar els efectes d'una nova onada d'infeccions, lluny del que s'ha viscut en els primers estadis de la pandèmia.

El que els especialistes donen per fet és que a mesura que vagi entrant el fred, els casos aniran creixent, com ja ha passat al nord d'Europa i es poden donar certs casos de coinfecció causades per virus respiratoris, tot i que no és el més habitual. El principal aliat és l'alt índex de vacunació. Bona part dels més vulnerables ja porten la quarta dosi contra la covid i també el vaccí d'aquesta temporada de grip, que a partir de l'any vinent s'ampliarà i es podrà administrar als infants d'entre 6 mesos i 5 anys per aturar la transmissió.

Davant el més que probable augment de casos, convé recordar les mesures més bàsiques que han permès lluitar contra la transmissió de la covid: portar mascareta als indrets on es produeixin grans aglomeracions, com ara al transport públic, vigilar la higiene de mans i mantenir la distància amb la resta de persones si es tenen símptomes, sobretot si s'està a prop de gent gran o amb problemes greus de salut. | OLGA RODRÍGUEZ