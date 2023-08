04:37

El ciclista barceloní disputarà a Glasgow el seu tercer Mundial de ciclisme en ruta a pocs mesos de signar amb un equip World Tour

Roger Adrià, ciclista català de l'equip Kern Pharma, és un dels representants de la selecció espanyola al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputa aquest cap de setmana a Glasgow. El ciclista barceloní ens explica com veu el recorregut, quins creu que són els favorits i les possibilitats del combinat espanyol. També reflexiona sobre com veu el futur immediat, un cop acabi el contracte amb el seu actual equip a finals d'aquest any. | JOAN SEIXAS