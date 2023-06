05:53

La directora del programa LECXIT de la Fundació Bofill reclama que la lectura estigui més al centre del projecte educatiu de les escoles

Aquesta setmana, s'han conegut els resultats d’un informe internacional que avalua la comprensió lectora dels alumnes de 4rt de Primària. Un informe que ha generat molta preocupació perquè ha posat al descobert moltes mancances. D'una banda, demostra que la pandèmia ha passat factura al nivell educatiu i la formació dels infants del país. De l'altra, hi ha una dada molt significativa que posa de manifest la mala posició dels alumnes catalans si es compara amb els de la resta d'Espanya i d'Europa.

Marta López, directora del programa LECXIT de la Fundació Bofill, recorda que no estem davant d'un fenòmen nou perquè les dades corresponents a l'any 2016 "ja ens situava a la cua". Segons explica, una de les dificultats per abordar la situació és que "no sabem ben bé què està fallant. Només tenim intuicions". En aquesta línia, apunta com a factors determinants els efectes de la pandèmia però també l'ús extensiu de les noves tecnologies que ha canviat la manera com els infants i joves llegeixen, i el grau de compelxitat que hi ha a molts centres educatius, que dificulta l'atenció individualitzada.

López assenyala que fa falta que les administracions analitzin amb calma els resultats i es replantegi, per exemple, la manera com s'han introduit les eines digitals a les aules. Ara bé, considera que "seria un error imaginar que treure de les aules l'entorn digital milloraria de forma automàtica la comprensió lectora de l'alumnat".

El que queda fora de tot dubte és que cal impulsar la lectura a les edats més primirenques. En aquest sentit, ella valora l'esforç que s'ha fet en els darrers anys per incorporar-la a la rutina diària dels alumnes, amb mitja hora de lectura diària o mitjançant l'impuls de les biblioteques escolars. Tots aquests són elements necessaris per millorar, però apunta que "potser caldria una reflexió més profunda que ens permetés articular una proposta que no consistís en petits pedacets". | OLGA RODRÍGUEZ