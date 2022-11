Marisa Fernández: "Encara hi ha qui no entén el concepte de violència masclista"

02:36

La membre del col·lectiu Dones Juristes explica que en un moment de crisi dels drets humans com l'actual, les dones en surten especialment perjudicades

Segons dades oficials, a Catalunya es denuncia una agressió sexual cada 12 hores, és a dir, dues de mitjana cada dia. Tot just s'acaba de celebrar el Segon Congrés de Violència Masclista, organitzat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en què s'ha posat de manifest que la meitat de les denúncies s'acaben arxivant perquè la víctima no declara. A més a més, un 40% acaben amb l'absolució de l'acusat i només un 7% amb condemna.

Hi ha advocats que es queixen que no hi ha prou recursos per aplicar amb tota la força que caldria la nova Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, l'anomenada llei del 'només sí és sí'. | OLGA RODRÍGUEZ