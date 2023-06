03:26

L'any 2022 a Catalunya 175 pacients van demanar acollir-se a la normativa que obre la porta a morir dignament i es va concedir en 91 casos

El 25 de juny de 2021 va entrar en vigor la llei de l'eutanàsia que permet morir dignament a aquelles persones que, per exemple, pateixen una malaltia greu i incurable o es troben en una situació greu, crònica i impossibilitant que afecta la seva autonomia i que genera un patiment físic o psíquic.

El procés és feixuc perquè els legisladors van voler fer un text normatiu garantista. Això implica que les sol·licituds s'hagin de fer en primer lloc davant d'un metge, que acostuma a ser el facultatiu de confiança. Un cop el pacient formula el seu desig per escrit, aleshores comença un període de deliberació per estudiar el cas concret i veure si hi ha opcions mèdiques o no. Dues setmanes després es fa una segona sol·licitud que arriba i és estudiada per un altre equip mèdic.

Es calcula que a Catalunya des que el pacient ho demana fins que es practica l'eutanàsia passen de mitjana 42 dies. El secretari de la comissió de Garantia i Avaluació de Garantia, Josep Maria Busquets, creu que seria possible agilitar el procediment sense restar-li ni un bri de rigor. | MARÍA GÓMEZ