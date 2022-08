07:10

El líder sindical palestí, Fayez Elemare, relata la realitat diària a Gaza al marge dels titulars mediàtics sobre l'enquistat conflicte territorial amb Israel.

Primer dia d'alto el foc a Gaza, a Palestina, després d'un cap de setmana de bombardejos on els atacs d'Israel han matat 44 persones -16 d'elles menors d'edat- en una operació anomenen "preventiva" contra la GIHAD islàmica.

Una situació que fa encara més visible la situació que viuen els palestins a Gaza i Cisjordània i les conseqüències del bloqueig que pateixen. Des de 2007 el govern israelià el va implementar prohibint les exportacions i restringint l'entrada de productes bàsics, per la qual cosa bona part dels aliments disponibles per a la població de Gaza només provenen d'organitzacions d'ajuda humanitària.

Israel justifica el bloqueig; les tanques i els murs construïts com una acció en resposta a reforçar la seguretat davant activitats terroristes, flux d'armes i explosius. Per a la població palestina suposa un greu problema de mobilitat que ha de bregar amb això per a intentar cobrir les necessitats per subsistir. Als recursos bàsics com l'aigua, llum, aliments, serveis de salut, s'afegeixen les dificultats per visitar a familiars; traslladar-se a les seves terres de cultiu, poder anar a l'escola o simplement, anar a treballar.

La violència és diària i aquest 2022 ens deixa xifres esfereïdores. Fins al maig d'aquest any s'han reportat més de 50 persones assassinades per les forces israelianes, entre elles, dues periodistes; Ghofran Warasnah d'una ràdio local i Shireen Abu Akleh del canal Al Jazeera. Son ja gairebé 40 persones més que les que van morir assassinades l'any passat.

A causa de la persecució, els conflictes, la violència o les violacions sistemàtiques dels drets humans, fins a l'any 2016 ACNUR tenia registrats 5,3 milions de refugiats palestins. Ciutadans fugits que també pateixen privacions i necessitats cada vegada majors. A paisos com Síria, Jordània o el Líban.

Els mitjans de comunicació informem només quan el fet noticiable té a veure amb la violència derivada d'aquest conflicte territorial històric. I poques vegades ho fem per parlar del dia a dia. En aquesta ocasió i aprofitant la visita fa unes setmanes al nostre país de Fayez Elemare, líder sindical palestí de Gaza, hem volgut fer un retrat d'aquesta realitat invisible a través de la seva vivència...

És un reportatge de Maria Huguet i Andreu Viñas.