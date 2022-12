05:18

Una manifestació unitària reclama al PSOE que no retalli i deixi de bloquejar l'aprovació de la 'Llei Trans', que ha dividit l'Executiu

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha confirmat la seva presència a la manifestació unitària convocada per organitzacions d'arreu de l'Estat a Barcelona i Madrid per defensar els drets del col.lectiu LGTBI i, especialment aquesta vegada, de les persones transexuals.

Les agressions físiques per LGTBI-fòbia creixen a un ritme d'un 30% més a Catalunya amb comparació a les xifres de l'any 2021. Així ho indica la radiografia feta per l'Observatori amb dades d'incidències registrades des del gener d'aquest any i fins al novembre. De les 225 incidències, 56 són agressions físiques (24,9%) i 53 són verbals (23,5%).

Les xifres mostren que l'increment d'incidències totals del 2021, quan se'n van registrar 284, s'està mantenint enguany. Un 43,5% de les queixes registrades són a la ciutat de Barcelona (98) però destaca l'augment significatiu a la província de Girona (16) | OLGA RODRÍGUEZ