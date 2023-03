04:50

La Barcelona Time Use Initiative desmenteix que el canvi d'hora sigui necessari per estalviar energia

Els estudis més recents demostren que "no hi ha cap diferència entre canviar l'hora i no canviar-la, o fins i tot que amb el canvi hi podria haver un consum més gran d'energia". Ho diu Ariadna Güell, una de les coordinadores de la Barcelona Time Use Initiative (BTUI), una associació europea radicada a Catalunya que promou noves polítiques per fer un millor ús del temps.

Segons explica, no és només que no aporti beneficis per la gestió dels escasos recursos enegètics del planeta, sinó que a nivell individual està ben documentat que el canvi d'hora té efectes perjudicials sobre la salut perquè "ens situa en una franja horària que no ens toca donat que no està alineada amb l'hora solar i això està vinculat a major risc de patir malalties cardiovaculars, sobrepès, diabetis, problemes de salut mental i alguns tipus de càncer".

Güell pensa que el fet que Espanya tingui el segon semestre d'aquest any la presidència de torn de la UE "seria un bon moment per posar de nou aquest tema a l'agenda europea i començar a discutir quina és la zona horària que cada Estat voldria adoptar". Ella s'inclina clarament per quedar-se tot l'any amb l'horari d'hivern perquè és "el que ens permet tenir més llum al matí i també permet tenir certa foscor al vespre que és necessària per poder dormir". A hores d'ara el que passa amb l'horari d'estiu és que es fa de nit molt tard i com que ens llevem igualment d'hora acabem dormint menys hores, anem més cansats i això té conseqüències per a la salut. | OLGA RODRÍGUEZ