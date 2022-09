08:50

Entrevista al secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, sobre les perspectives de l'economia i el mercat laboral a la tardor

Els preus a l'alça, els sous estancats i l'atur que tendeix a pujar són els ingredients perfectes per a una tardor amb mobilitzacions, segons els sindicats. El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, explica a Ràdio 4 que no pot ser que les conseqüències de la inflació les paguin les butxaques de les famílies, i que per això és necessari que pugin els salaris. Pel que fa les dades de l'atur del mes d'agost, es mostra prudent i creu que s'ha de veure com es desenvolupa el setembre per treure conclusions. | OLGA RODRÍGUEZ