06:22

La Fundació Amics de la Gent Gran assegura que el sistema d'atenció i cures fa aigües i calen retocs importants per dignificar la vellesa

L'1 d’octubre és el Dia de la Gent Gran, un col.lectiu cada cop més nombrós ja que es calcula que l’any 2050 la xifra de persones grans superarà la d’infants al món. Les millores en prevenció i tractaments sanitaris han permès augmentar l’esperança de vida, però una cosa ben diferent són les condicions físiques i mentals de les persones d'edat avançada, que s'han vist agreujades per la pandèmia de la covid.

La depressió, el suicidi, la soledat no desitjada i també la discriminació per edat, l'anomenat 'edatisme', són els principals problemes als que s'enfronta la gent gran i que denuncien tant els afectats com les entitats que hi treballen. En parlem amb Albert Quiles, director de la Fundació Amics de la Gent Gran | OLGA RODRÍGUEZ