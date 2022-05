Entitats civils de l'habitatge convoquen una manifestació per dir "prou"

01:05

El Sindicat de Llogateres i la PAH diuen "prou" a l'encariment dels preus de l'energia i els habitatges. Per això, protestaran dissabte a la plaça de la Universitat.

Les entitats civils de l'àmbit de l'habitatge o de l'energia volen dir prou a l'augment generalitzat dels preus. Per això han convocat una manifestació la tarda de dissabte a Barcelona per protestar pel desmesurat encariment del lloguer o de la llum. En aquest sentit, reclamen a l'administració que posi fre a l'escalada. "Amb aquests preus no podem viure" és el lema de la protesta.

Està convocada per un centenar d'entitats civils, entre elles la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el Sindicat de Llogateres, la Taula Sindical o l'Aliança Contra la Pobresa Energètica.

Reclamen als governs espanyol i català mesures contundents contra l'escalada de preus, que impacti de ple, per exemple, en el cost del lloguer. La inflació desbocada fa inabastables per a moltes famílies les tarifes de serveis bàsics com la llum, malgrat els beneficis multimilionaris de les elèctriques. La manifestació és dissabte a les 18 h de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona | Climent Sabater