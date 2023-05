01:05

Les organitzacions busquen solucions davant el canvi climàtic i proposen una nova cultura de l'aigua

Diverses organitzacions socials i ambientals en defensa de l’aigua han organitzat aquest dissabte una trobada en una Cimera Social per la sequera a Girona. La reunió té l'objectiu de donar solucions a la greu situació, davant del fracàs de la cimera que va impulsar el Govern a finals de març.

Les entitats lamenten que no se'ls tingui en compte i acusen la classe política de no estar a l'altura. Dídac Navarro, membre d'Ecologistes en Acció, ha recordat que no es tracta d'un fet excepcional al clima mediterrani i demana promoure una gestió més adequada: "El que no podem fer és treure aigua d'altres conques per poder-la injectar a la nostra". | GEMMA ESTEBA