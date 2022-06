00:46

L'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS), està des d'aquest dimecres temporalment aturada per "manca de suport institucional", segons un comunicat de premsa de l'entitat. A partir del proper 1 de juny, les treballadores d'AADAS entraran en un ERTO total perquè no els queden fons. L'organització considera la situació "escandalosa" donat que habitualment rebia subvencions del Govern, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona i, segons AADAS, cap dels tres ha reaccionat quan se li ha comunicat aquesta situació. L'entitat esperava basar el seu funcionament en una subvenció demanada a la Generalitat que no ha estat admesa per un error tècnic en la sol·licitud | Hector Marín