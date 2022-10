Les empreses constructores, al límit per la crisi de preus

Les empreses constructores estan al límit. La crisi de preus ha deixat desertes a prop de 400 licitacions els últims dos anys a Catalunya.

Les empreses constructores estan al límit. La crisi de preus ha deixat desertes a prop de 400 licitacions els últims dos anys a Catalunya, segons la Cambra de Contractistes. Una situació que amenaça la supervivència de molts negocis a un sector que ja encapçala el rànquing de dissolucions d'empreses des de principi d'any.

Malgrat que la licitació d'obra pública a Catalunya ha augmentat un 24¿% fins als 2.700 milions d'euros els primers nou mesos de l'any, les constructores veuen com el 2021 i el 2022 s'ha assolit el rècord de licitacions desertes, 370, per valor de 100 milions d'euros, per la impossibilitat de les empreses de fer front els encariments de preus | Climent Sabater