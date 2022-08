29:59

El conegut com a pistoler de Tarragona rep aquest dimarts l'eutanàsia tot i la petició de les víctimes d'aturar el procés a l'espera d'una sentència sobre el cas.

- L'home acusat d'atropellar un grup de ciclistes aquest diumenge a Castellbisbal ha passat ja a disposició judicial.

Com a conseqüència de l'atropellament, van morir dues persones, tres van haver de ser ingressades i una d'elles es troba en estat crític. La investigació continua en marxa i, segons fonts judicials, el conductor es podria enfrontar a penes d'entre 1 i 15 anys de presó.

- En els pròxims minuts també posarem el focus en les dificultats que pateix el sector lleter català, que denuncia que l'augment de costos de producció, com a conseqüència de la inflació, s'ha enfilat fins els 54 cèntims, i que les empreses envasadores només en paguen 43.

Asseguren que per compensar-ho, han de sacrificar i vendre les vaques. Alerten que la disminució de la producció pot acabar amb desabastiment als supermercats.

- Possible escassetat de llet, i el que és ja una realitat és la manca d'aigua... I és que el nivell dels embassaments a Catalunya continua baixant. Es troben ja al 39% de la seva capacitat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, ha plogut la meitat del que sol ser habitual. Ho ha explicat a Ràdio 4, Aleix Serra, membre de l'Àrea de Sistemes d'Observació Meteorològica.



- I a falta d'un dia per a què els usuaris de RENFE puguin sol·licitar l'abonament gratuït, recordarem com el poden demanar.

El primer pas és registrar-se com a usuari a l'aplicació de RENFE, o bé a les màquines d'autovenda o les taquilles de l'estació. Per a resoldre els dubtes i les consultes, a la xarxa de Catalunya s'han incorporat 63 nous operadors comercials com a reforç.