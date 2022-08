29:59

-- El punt lila de les festes de Gràcia, a Barcelona, ha atès 22 presumptes agressions, i ha assessorat una trentena de persones durant les festes al barri.

Tot plegat, quan hem conegut que a Catalunya es denuncia una violació cada 12 hores. Al conjunt d'Espanya, segons el darrer balanç de criminalitat del ministeri de l'interior, els delictes sexuals han crescut d'un 12 per cent a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, i en major mesura a Tarragona, on han augmentat d'un 34 per cent.

-- El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona ha denegat la llibertat al pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, el dia abans que rebi l'eutanàsia.

Tot i les demandes de l'advocat de SABAU per a que el detingut es pogués acomiadar de la seva família, la jutgessa discrepa que l'estat del detingut eviti el seu risc de fuga.

-- En aquesta edició migdia parlarem també de la pobresa farmacèutica, és a dir la dificultat que pateixen moltes persones per pagar els seus medicaments.

En l'últim any aquesta pobresa ha crescut d'un 30% segons alerta l'ONG Banc Farmacèutic. L'augment dels productes bàsics ha fet que moltes més persones demanin obtenir els fàrmccs de manera gratuïta a través dels Fons Socials de Medicaments. Des de l'ONG demanen als governs fer-se càrrec de les conseqüències d'aquest augment de la demanda.



-- I també ens fixarem en el cas d'una família d'exiliats que viuen a Barcelona, i que estan a punt de ser obligats a marxar de l'hostal on viuen.

La família, procedent de Geòrgia, va arribar a la capital catalana fugint del conflicte bèl·lic rus, fa ja 6 mesos. El Servei d'Atenció a migrants i refugiats, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, i que en un primer moment els va oferir una habitació en aquest hostal, els ha donat un dia de moratòria per marxar.