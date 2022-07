01:13

El sindicat Elite Taxi prepara noves mobilitzacions contra l'Autoritat Catalana de la Competència en protesta pels seus lligams amb el servei de VTC, Uber.

Pocs dies després que Uber anunciés el seu retorn a Barcelona com a servei VTC amb una flota d’uns 200 cotxes, una investigació periodística internacional ha revelat com l'empresa de mobilitat va exercir pressions contra diversos governs europeus per afavorir la seva implantació.

Aquestes informacions, filtrades a mitjans com The Guardian, apunten que l'estratègia de la companyia també va passar per aprofitar les protestes del sector del taxi, en especial a Barcelona l'any 2014, per presentar-se com a víctimes de violència dels taxistes i guanyar-se l'opinió pública. L'objectiu era forçar canvis legislatius que avalessin la seva arribada al nostre país. Segons aquestes filtracions, directius d'UBER haurien dit textualment que "seria potent tenir fotos d'actes violents de les protestes de Barcelona".

La documentació també constataria que membres de la companyia haurien intentat reunir-se, sense èxit, amb el llavors president Artur Mas. Davant aquestes informacions, anomenades ja com a Ubergate, Elite Taxi ha reunit d'urgència la Junta directiva aquest matí per preparar una “gran mobilització” de cara propera setmana contra l'Autoritat Catalana de la Competència, a la que consideren braç executor d’Uber. També reclamen la dimissió de la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Cani Fernández, per la seva vinculació amb la plataforma d'VTC | Mireia Moreno