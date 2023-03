01:48

L'any commemoratiu inclou un concert al Palau Sant Jordi el 22 d'abril, un documental i dos llibres

Són un referent indiscutible, emblema de la música en català i la banda més longeva de tot Espanya. Celebren els 50 anys com a grup amb un any commemoratiu amb diverses accions. Hi haurà un concert al Sant Jordi amb convidats com Albert Pla, Celtas Cortos, els Catarres, Quimi Portet, The Tyets, Maria del Mar Bonet o Gemma Humet, la presentació d'un nou disc, 'Cançons arraconades' que sortirà el 31 de març, l'estrena d'un documental que es presentarà a l'Inèdit, la dedicatòria d'una plaça al seu barri de Sants i dos llibres.

'Companyia Elèctrica Dharma 50 anys', un àlbum de gran format amb imatges indèdites de la banda i textos d'Àngel Casas, Joan Lluís Lluís o Pep Blai entre d'altres i els mateixos germans Fortuny. I 'Roc Guitar', la primera part d'una col.lecció de còmic per a joves que signen Jaume Copons i Liliana Fortuny i que tindrà continuitat el 2024 amb un volum dedicat al món del circ | INFORMA: Montse Soto