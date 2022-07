04:32

La Federació de Persones Sordes de Catalunya, l’Associació de Pares de Nens Sords i la plataforma “Volem signar i escoltar”, entre altres entitats, han convocat per aquest dilluns una concentració davant del Departament d'Educació, per exigir Educació bilingüe en llengua de signes i llengües orals per als alumnes sords. En parlem amb Marián González, presidenta de "Volem signar i escoltar".