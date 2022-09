29:54

Ucraïna denuncia la troballa de noves foses comunes amb més de 400 cadàvers a IZIUM, una de les localitats recuperades després de mesos sota el control de les tropes russes. Una atrocitat més que marcarà un capítol a recordar d'aquesta malaurada guerra. En paral·lel, moviments diplomàtics i cimeres. D'una banda, el president rus Vladimir Putin s'ha reunit amb seu homòleg de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, qui ha demanat la fi de la guerra el més aviat possible. Xi Jinping, el president xinès també ha proposat a Putin liderar junts un món que canvia. Converses ´que s'estan fent a Samarkanda amb un bloc de països de l'est que agrupen entre tots més de 3.500 milions de ciutadans, gairebé la meitat del planeta. Putin per cert ha afirmat que tot vol que s'acabi el conflicte quan abans millor i que no està utilitzant el 100 per cent de la seva força militar.



Tot plegat el mateix dia que el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, crida els europeus a "resistir" a l'augment dels preus de l'energia i els aliments. Una conseqüència, ha dit, de la guerra a Ucraïna. Tanmateix, defensa que cal continuar donant suport a Kíiv davant la invasió russa. A Espanya, sí hi haurà impost a les energètiques...La qüestió és com serà. El govern espanyol se sent reforçat davant les seves propostes amb el vist i plau d'Europa i no tanquen la porta a adaptar-les en la lletra petita, però en cap cas esperar a que es faci a Brusel·les.