29:54

El president Pedro Sánchez anuncia ajudes per al 40% de les llars: una nova tarifa per a la calefaccions centrals i un reforç del bo elèctric

Suposarà la mobilització d'al voltant de 3.000 milions d'euros addicionals amb càrrec als Pressupostos de 2023. El paquet d'ajudes, que amplia el pla d'estalvi energètic, serà aprovat dimarts que ve en el Consell de Ministres. La dualitat en la manera d'actuar davant la crisi ha estat molt present avui al Congrés. Les ajudes a les economies més necessitades i la pujada d'impostos és la prioritat del govern de coalició, la rebaixa impositiva, la d'algunes CCAA. I així ho han escenificat Pedro Sanchez i la líder dels Populars al Congrés Cuca Gamarra. Els pressupostos i les negociacions per tancar els números de 2023 s'acceleren a pocs dies de marge per arribar a acords si es volen aprovar abans que acabi l'any.