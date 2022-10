29:59

Rishi Sunak serà el pròxim primer ministre del Regne Unit després de la retirada de Penny Mordaunt. L'exministre d'Economia s'ha convertit en la primera persona hindú practicant a ser líder del grup dels 'tory'. En la seva primera compareixença ha promès "estabilitat i unitat" i ha advertit que el Regne Unit s'enfronta a un "profund desafiament econòmic", ha dit Sunak, l'ex ministre, recordem de finançes de l'ex primer ministre Boris Johnson.

I de la guerra a Ucraïna, avui es compleixen 8 mesos de l'inici de la invasió russa. Kíiv continua ressistint tot i els atacs amb míssils i drons" que afecten les infraestructures energètiques de nou regions.

En paral·lel, Rússia ha mostrat la seva preocupació per pressumptes provocacions d'Ucraïna amb una "bomba Bruta", un artefacte que emet radioactivitat. Ucraüina ho nega i acusa a Rússia d'avançar i donar pistes dels propers passos de Vladimir Putin. I avui, que se celebra el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, els experts aprofiten per fer una crida i actuar abans NO sigui massa tard. Cal un canvi de model per revertir efectes com els que ja estem notant com els estius cada cop més llargs.