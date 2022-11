30:01



Reunió bilateral Espanya i Portugal dirigida a reforçar l'aliança estratègica a Europa i preparar la reunió al desembre amb França, on abordaran el projecte BARMAR, el conducte per transportar gas i hidrògen verd des de Barcelona fins a Marsella; i que ha de ser el substitut del projecte del gasoducte MIDCAT. Antonio Costa ha assenyalat que han tractat temes també, com ara el turisme, la cooperació transfronterera, el comerç i la lluita contra la violència de gènere. Però principalment el paper que han jugat tots dos països en obrir camí en una solució a la crisi energètica actual. Tanmateix, han reafirmat el seu suport a Ucraïna. I han condemnat Rússia pels seus atacs i per posar en perill l'acord d'exportació de gra. Per cert que Sánchez, ha assegurat que no ha visitat Carles Puigdemont a Brussel·les, després que l'expresident de la Generalitat digués que emissaris del PSOE li havien ofert a Waterloo "solucions" per tornar a Espanya.