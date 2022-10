Barcelona i Marsella s'uniran per fer arribar gas a Europa

29:54

El corredor d'energia verda i gasoducte que unirà Barcelona i Marsella es dirà Barmar i substitueix al projecte Midcat. Els detalls d'aquest futur corredor verd es negociaran a principis de desembre en una trobada a Alacant. Pere Aragonès, ha celebrat l'acord anuciat per el president espanyol Pedro Sánchez.

L'altra noticia ens porta al regne unit on la primera brinista britànica, Lizz Truss si ahir deia que estava disposada a lluitar i plantar cara, aquesta tarda a primera hora, ha presentat la seva dimissió com a primera ministra del Regne Unit. Ha assegurat que és la millor decisió pel pais i justifica que la situació economia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna ha fet impossible poder tirar endavant el mandat del partit conservador. Culmina aixi la greu crisi de govern que fa setmanes al qual s'enfronta el pais.