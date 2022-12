29:55

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha avisat a ERC que “no hi haurà cap referèndum sigui pactat o per via unilateral”, després que el líder dels republicans Oriol Junqueras, hagi tornat a insistir que vol parlar “amb tots” d'un referèndum per a Catalunya i hagi defensat que la via unilateral també és "democràtica". Tot plegat després que hagi tirar endavant el Primer aval per a la reforma del Codi Penal pactada entre el PSOE i Esquerra Republicana: La comissió de justícia del Congrés dels Diputats ha aprovat la derogació del delicte de sedició i la rebaixa de les penes de la malversació. El nou text ha superat aquest primer tram amb 19 vots a favor --els del PSOE, Unides Podem, ERC, PNB i Bildu-- 17 en contra i 1 abstenció. Un delicte, el de sedició, que passarà recordem a ser de desordres públics agreujats... I en el cas de la malversació, redueix la condemna màxima de 6 a 4 anys de presó quan NO hi hagi ànim de lucre.

Però més enllà de la política...i en plena crisi energètica també us parlarem d'un pas endavant en les noves energies del futur. Els Estats Units han confirmat un avenç clau que pot canviar el camí cap a l'energia pràcticament il·limitada i neta amb fusió nuclear. Han aconseguit per primera vegada, una ignició per fusió, que ha produït un 20% més d'energia de la invertida en provocar la reacció.