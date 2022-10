Montero, ha estès la mà a totes les formacions per als PGE

Els Pressupostos de 2023 s'enfronten al seu primer exàmen al Congrés, que previsiblement passarà sense dificultat. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha estès la mà a tots els grups polítics per a l'aprovació d'uns comptes públics, els terceres d'aquesta legislatura, que pivoten en dues premisses: la "justícia social" i l'"eficiència econòmica". En un discurs centrat en la necessitat de combatre la desigualtat, Montero ha demanat als grups polítics "elevin la mirada" i pensin en com el context d'elevats preus "impacta en la vida de la gent", per al que al seu judici són necessàries "polítiques redistributives" i "mesures eficaces" que l'eliminin. En el debat d'aquesta tarda la líder dels populars, Cuca Gamarra, ha qualificat els comptes d'"hipoteques generals de l'Estat" i María Jesús Montero desacredita les propostes del Partit Popular recordant el fracàs de Lizz Truss.