29:54

L'Exèrcit rus accelera els seus atacs a Ucraïna, amb l'arribada del fred els seus objectius avui han estat Kíiv que ha deixat al menys 4 morts i una trentena de ferits i s'ha produït poc després que al Parlament Europeu hagi declarat a Rússia Estat que patrocina el Terrorisme. I ha estat seguit aquesta tarda, d'un ciberatac de hackers prorussos de Killnet i que ha deixat la pagina web del parlament europeu inutilitzada. La pàgina web del Parlament Europeu ha patit un ciberatac que impedeix des de fa més d'una hora que s'hi pugui accedir. Segons han comunicat els serveis de l'Eurocambra estan treballant per "resoldre el problema el més aviat possible. La resposta de la presidenta de l'europarlament ha compartit via Twitter que, davant la reivindicació de l'autoria dels pro-russos, la seva resposta és "glòria a ucraïna".

A l'Edició vespre també us parlarem del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avui ha absolt a Roger Torrent i els ex membres de la Mesa del Parlament de desobediència al Constitucional. Els magistrats conclouen que no tenien intenció de materialitzar les resolucions sobre l'autodeterminació i contra la monarquia aprovades durant la tardor del 2019. La sentència ha comptat amb un vot particular. Tots ells han celebrat avui la decisió, però critiquen que el cas arribés a judici. La sentència s'ha notificat durant la sessió de control al Parlament, on el President de la Generalitat, Pere Aragonès ha celebrat l'absolució.