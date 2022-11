29:56

El president de al Generalitat, Pere Aragonès, es fixa com a objectiu "revertir" la reforma del delicte de malversació que va fer el PP el 2015. En una entrevista a Rac 1, Aragonès ha apuntat que la modificació s'ha de fer amb rapidesa a través de les esmenes de la reforma del Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició. I el mateix ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha recordat a la Cadena Ser, que "durant la tramitació del delicte de sedició també es pot abordar la modificació de la malversació". La clau, indica, ha dit és "construir convivència". El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que la seva formació presentarà una proposta perquè la sedició es mantingui al Codi Penal i s'introdueixi com a delicte. En aquest sentit, ha apel·lat als barons del PSOE a fer un pas endavant i a "posicionar-se i votar" en contra de la reforma. Junts per cert, ja ha avisat que presentarà esmenes a la proposta de reforma del Codi Penal El vicepresident de JxCat, Josep Rius, assegura que sense canvis "difícilment" hi podrà donar suport i que el PSOE "només" vol suprimir la sedició per "intentar forçar" l'extradició de Puigdemont.