29:55

El Ministeri d'Igualtat considera que hi ha hagut "errors" judicials "clars" en l'aplicació "precipitada" i "sense reflexió" de la llei del només sí que és sí, però subratlla que aquests no els ha de "corregir" el Govern sinó que cal esperar al que digui el Ministeri Fiscal i el Tribunal Suprem.

La delegada del govern en violència de gènere Victoria Rosell. En paral·lel, i de forma similar la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat "prudència" i deixar treballar al Tribunal Suprem en ser preguntada per la revisió a la baixa de condemnes després de l'entrada en vigor de la llei.

L'exlíder de Podem Pablo Iglesias, sense citar a Díaz, ha afirmat que "posar-se de perfil quan destrossen una companya no només és miserable i covard, sinó políticament estúpid", després que segons ell no hagi donat suport explícit a Irene Montero.