29:56

25 de novembre, dia per l'eliminació de violència contra les dones. Diverses concentracions a molts punts de la geografia del país. Per expressar el rebuig frontal a aquesta xacra...en la que com a societat s'ha de fer un pas endavant per no estar a remolc de les implicacions que comporta no lluitar contra la violència. Continua sent necessari el dia d'avui. Una violència que no es tracta nomès d'un mastegot. és també afrontar situacions quotidianes al tornar sola de nit, cobrar menys o sentir-se menyspreada. Té moltes vessants, la més crua sense dubte, l'assassinat. 10 feminicidis en el que portem d'any a Catalunya, 38 a tot l'estat, més de 1000 des del 2003. Una situació insuportable, que ens insterpela a tots com a societat, i també a nosaltres, als homes. Per prevenir aquests casos en el futur i també pels que ja s'estan produint també tenim un deute amb les victimes, millorant la seva protecció. I si ens esteu escoltant i patint violència de masclista, recordeu: el 016 i el 900 900 120 són el número d'atenció a les victimes.