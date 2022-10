29:56

Avui s'ha posat xifra a la pobresa a Espanya; més de 13 milions de persones van estar en risc de pobresa al 2021 i gairebé el 45% va arribar amb dificultats a finals de mes. Un 33,4% de les llars no pot afrontar despeses imprevistes. Augmenten les persones pobres amb ocupació i les que tenen estudis mitjans i/o universitaris. La pobresa també depèn del territori: el nord d'Espanya, Catalunya i Madrid incloses, registra taxes més baixes de pobresa que el sud.

La inflació sembla que ha baixat al setembre, i la xifra de l'IPC que hem conegut està gairebé al 8,9%, més baixa que al juliol, segurament per la contenció del preu de la llum però pels preus dels aliments, que segueixen a màxims. L'increment de preus dels aliments està situant al límit a les entitats que atenen les famílies en situació de vulnerabilitat. La patronal PIMEC ha alertat que si la inflació no millora els propers mesos alguns establiments patiran molt i xifra en el 5% els locals comercials que podrien tancar després de Nadal.