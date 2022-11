29:56

Gerard Piqué es retira. Ho ha dit a través d'un video penjat a les xarxes. Ho ha fet oficial amb un video a les seves xarxes socials agafant per sopresa a tothom. Penja les botes per sempre i no jugarà mai més.

Parlem d'un dels futbolistas més importants als 123 anys del club. I, a més a més, d'un dels cinc més importants a la historia moderna: juntament JOHANN CRUYFF, LEO MESSI, CARLES PUYOL i XAVI. Sortit de la pedrera i amb un pas breu al Manchester United, i pel Saragossa. Al 2008 va tornar a Can Barça on ha guanyat en 14 temporades 30 títols. Entre ells: 3 CHAMPIONS LEAGUE, vuit lligues i set copes del Rei.

Però la notícia del dia també és econòmica. L'atur baixa en 27 mil persones. És el millor octubre des que hi ha registres. L'afiliació a la seguretat social creix en més de 103 mil persones de mitjana i Espanya s'apropa als 20 milions 300 mil ocupats. Des del govern espanyol destaquen les bones xifres tot i la conjuntura internacional mentre que al PP fugen de discursos triunfalites. A Catalunya, caiguda rècord de l'atur en un mes d'octubre. Una devallada de la desocupació que la patronal Pimec posa en dubte i atribueix a un canvi estadístic perquè els fixes discontinus en període d'inactivitat no figuren com aturats. Sigui com sigui, entre les derivades econòmiques de la situació actual. 6 milions de famílies a Espanya tenen ingressos molt per sota del necessari per viure amb dignitat. És una de les principals conclusions de l'informe de Càrites i la fundació Foessa.