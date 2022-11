29:54

La Fiscalia rebutja rebaixar penes a agressors sexuals

A l'edició vespre, us parlarem del darrer comunicat de fiscalia...que ha anunciat que rebutja rebaixar certes penes en aplicació de la llei del ‘només sí és sí". El ministeri públic s'oposarà a reduir les condemnes als agressors sexuals els càstigs dels quals estiguin dins de la forquilla prevista per a aquest delicte per la nova norma.Exigeixen que cada cas sigui analitzat individualment i que es descartin automatismes. la revisió només es farà quan la condemna excedeixi de la que correspondria imposar en l'aplicació de la legislació.

També estem pendents dels pactes entre els socis d'investidura que poden fer tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. El PNB ha confirmat el vot afirmatiu, després que hagi aconseguit introduir 49 esmenes al text amb una inversió de 72 milions d'euros per a Euskadi i Navarra. Más País i el Partit Regionalista de Cantàbria també han avançat el seu sí als comptes.

Esquerra i Bildu encara NO han confirmat el seu suport, que recordem, és "imprescindible" perquè els comptes surtin endavant. Dijous, quan serà la votació final, PP, VOX i ciutadans, votaran en contra.