La proposició de Llei per eliminar el delicte de sedició i substituïr-lo pel de delictes públics agreujats ja està registrada al Congrés. Un tràmit que s'ha fet aquest matí PSOE i Unidas Podemos. Una norma que proposarà que les penes siguin de màxim 5 anys de presó i 8 d'inhabilitació. A Moncloa ho justifiquen per homologar la legislació espanyola a la de majoria de paisos europeus. La Generalitat ho valora com un pas important però en demana més.