29:54

ERC i el PSOE tanquen un acord al Congrés sobre les esmenes per reformar el delicte de malversació...L'esmena transaccional dels dos partits surt endavant i amb el suport d'Unides Podem.



Es rebaixaran les penes per malversació de 6 a 4 anys de presó, contempla també entre d'altres aspectes pena de presó de 6 mesos a tres anys per l'apropiació de diner públic sense ànim de lucre.

PSOE I Unides Podem, han aconseguit un text que penalitza fins a 4 anys de presó l'ús de patrimoni públic a un aplicació diferent a la que estigués destinat. I davant d'això que ja s'intuïa aquest matí els populars diuen que s'han d'avançar els comicis, mentre que Vox segueix insistint en la necessitat de construir una majoria de concens contra Pedro Sánchez.

I un altra assumpte que ens porta a Brussel·les. Els suborns de Qatar estan posant a l'Eurocambra contra les cordes després que la policia belga hagi escorcollat el Parlament Europeu, aquest dilluns. Mentre que la seva vicepresidenta, la grega Eva Kailí, pot ser destituïda en les properes hores pels suposats pagaments del règim qatarià a canvi de favors polítics.