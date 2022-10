29:56

El Govern ha pactat entre els socis de coalició els Pressupostos amb major despesa de la història i menys creixement per la inflació. Són els tercers presentats per l'Executiu de coalició entre el PSOE i Unides Podem i els últims de la legislatura. Incorporen l'actualització de les pensions amb l'IPC, més despesa sanitària i noves ajudes a les famílies i els aturats. 6 de cada 10 euros aniran a despesa social. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat l'acord pels pressupostos estatals i s'ha mostrat satisfeta per mesures com l'augment de l'ingrés mínim vital o el compromís amb la llei de famílies. Ha admès, però, la "clara" necessitat de tirar endavant la llei d'habitatge. PP, Vox y Cs els titllen d'antisocials. ERC, diu que començen malament perquè no hi ha acord en habitatge i que no ho posaran fàcil en la negociació.

Uns pressupostos que incrementen un 25% la despesa en Defensa en 2023. En el mateix Consell de Ministres han anunciat la pujada de les pensions un 8,5%. També mantindrà l'abonament gratuït i la bonificació per Rodalies al 2023. De seguida us expliquem les claus d'uns comptes que ara han de seguir el seu tràmit, el més important, obtenir els suports necessaris.