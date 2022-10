29:54

Arrenca el nou Govern de la Generalitat i el president Pere Aragonès, ha apel·lat a la responsabilitat de Junts per aprovar els pressupostos. Sap que és el repte més immediat i la prioritat del nou executiu. També ha picat l'ullet als Comuns però de moment ha evitat concretar si obrirà la negociació amb el PSC en cas que els comptes no es puguin aprovar amb els socis prioritaris. Aquesta tarda hem vist el traspàs de carteres entre els consellers sortints i els entrants. Demà dimecres festiu per ser el dia de la Hispanitat celebraran una reunió de treball.