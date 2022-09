29:55

A aquesta hora, les mirades les tenim posades a Campdevànol en el minut de silenci i concentració que comença a aquesta hora en rebuig al crim masclista d'ahir a la tarda. La notícia de la mort d'una jove de 21 anys a mans de la seva parella ha sacsejat la localitat. És la vícitma número 30 en el conjunt de l'estat des de principis d'any i la número 10 a Catalunya; amb el que suposa el territori que acumula un terç de les morts per violència masclista. La concentració davant l'Ajuntament de Campdevànol compta amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

D'altra banda, pendents també del que passa a Ucraïna i també en el consell de seguretat de les nacions unides amb les intervencions dels seus 15 membres, i amb la presència d'Ucraïna i l'amenaça nuclear llançada pel president rus Vladimir Putin sobre la taula. El secretari general de les Nacions Unides Antonio Guterres ha dit que la idea d'un conflicte nuclear, abans inpensable, s'ha convertit en un assumpte per debatre. I afegeix que això és, és totalment innaceptable. El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha qüalificat com a cínics als països aliats d'Ucraïna.