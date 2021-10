29:55

El sector de l'oci nocturn prepara la seva reobertura a Catalunya aquesta propera matinada. Els locals amb espai exterior són, de moment, els únics que poden aixecar persiana a partir d'aquesta nit. La patronal del sector calcula que només un 5% dels establiments es reactivaran avui. Només un 1% en el cas de les Sales de concerts.

I pel que fa a les vacunes. Un error de calcul en la planificacio de la vacunació contra la covid , afegit a que la ciutadania encara no vacunada no ha respost com s'esperava despres de l'estiu, ha suposat que hi hagi mes de 69 mil dosi caducades. Un 0'6% dels més d'11 milions administrades.