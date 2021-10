29:54

Carles Puigdemont ha sortit en llibertat de la presó a l'illa de Sardenya. L'expresident ha comparegut telemàticament davant del jutge i ha quedat en llibertat sense càrrecs. Tampoc li han imposat mesures cautelars i té llibertat de moviments absoluta. De moment el tribunal italià ha citat l'expresident el dia 4 d'octubre.

Aquesta serà la primera fase de l'audiència per a la convalidació de la detenció i l'aplicació, o no, de mesures cautelars. Després la Cort haurà de decidir si hi ha raons per entregar Carles Puigdemont a la justícia espanyola. A partir d'aleshores s'analitzarà la documentació remesa pel magistrat Pablo Llarena que instrueix la causa contra Puigdemont al Tribunal Suprem.

La detenció i per tant l'aparició en escena de Carles Puigdemont pot complicar les relacions entre Moncloa i Generalitat. Mentre el govern català ha tancat files amb l'expresident, el govern espanyol respecta les decisions judicials i reividnica el diàleg.