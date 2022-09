29:55

Al Debat de política general al Parlament d'aquest dimarts, el President de la Generalitat Pere Aragonès ha proposat un acord amb l'Estat per fer un referèndum i la Moncloa de la veu de la ministra portaveu Isabel Rodríguez ja ha dit que el rebutja. Aragonès ha explicat que, abans de negociar amb la Moncloa, cal que Catalunya constitueixi un "gran acord representatiu" de la "pluralitat i diversitat" que hi ha al país.

Ha estat part del discurs del President Aragonès en el marc del debat de política General. Aragonès l'ha obert presentant el nou pla anticrisi dotat amb 300 milions d'euros. Un escut social del qual destaca l'ajuda de 100 euros a famílies vulnerables amb fills escolaritzats, ampliar la t-jove fins als 30 anys, incrementar d'un 50% l'ajuda que ja es dona per al bo social tèrmic o l'ajuda al lloguer per aquells joves que es van quedar sense l'ajuda estatal. Aragonès ha llençat un dard a la resta de comunitats que han anunciat rebaixes fiscals. Aquesta tarda ja ha parlat Salvador Illa PSC, Ignacio Garriga VOX, Eulàlia Reguant, CUP i Jessica Albiach, Comuns; de seguida sabrem com han reaccionat al discurs d'Aragonès...