29:55

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat reunions aquest dimecres amb tots els partits amb un objectiu, tractar de tancar l'anunciat "front democràtic" de cara a les avançades eleccions del 23 de juliol. Aragonès ho ha fet amb el seu propi partit, ERC, Junts, que ja havia anunciat a R4 aquest matí que mantindria una trobada aquest dimecres a la tarda-, també En Comú Podem i la CUP.

Amb totes elles Aragonès explora quines fórmules podrien fer servir per a fer efectiva la seva proposta d'acció unitària per a fer front a possibles pactes entre PP i Vox que Aragonès dona per fet després de les eleccions generals. El president tancarà la ronda de contactes dijous amb representants del PDeCAT. D'altra banda, fora dels partits, L'ANC engegarà una ronda de contactes amb els partits independentistes per promoure "una candidatura unitària" o almenys un "acord estratègic unitari" per el 23-J.