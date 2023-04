29:54

Preocupació pel incendis d'Astúries i Cantàbria amb més de 90 focs actius. I a Catalunya per primera vegada des del 2013, el Govern ha activat el nivell 3 de risc d'incendi fora de l'estiu.

La cimera d'emergència per la sequera continua en marxa encara a aquesta hora al Palau de la Generalitat. Hi participen partits i entitats. La situació de falta de pluja continuada a Catalunya obliga el Govern a respondre-hi i buscarà l'acord amb altres actors del Parlament. El punt crític és el marge d'aplicació del règim sancionador als municipis pels incompliments de les restriccions. I és que el problema no és només la manca d'àigua sino també el risc d'incendis.

Comença avui setmana de vacances de primavera; i per primera vegada des del 2013, el Govern ha activat el nivell 3 de risc d'incendi fora de l'estiu. També es tancarà l'accés al massís de Montserrat a partir d'aquest dissabte i durant 48 hores. La mesura afecta els quatre municipis de la zona: Marganell, el Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat.

Els incendis prematurs en una època que no és habitual preocupen. És el cas d'Astúries i Cantàbria. Allà, més de 90 focs continuen actius. Ja hi ha gairebé 400 persones desallotjades, i s'apropa a altres poblacions, inclosa la capital Oviedo. El president del Principat d'Astúries, Adrián Borbón, ha explicat a Ràdio Nacional que la situació és molt greu, i ha parlat d'incendis provocats. A Castelló, en canvi, l'incendi ha quedat estabilitzat aquest matí i si la situació continua així, els Bombers confien en tenir l'incendi controlat durant les pròximes hores.