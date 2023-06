30:00

490 mil vehicles s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, en l'operació sortida del primer cap de setmana de juliol

Comencem fixant-nos en l'estat de les carreteres catalanes. S'espera que uns 490 MIL vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, en l'operació sortida del primer cap de setmana de juliol; que ha començat a les 3 de la tarda i que s'allargarà fins demà a les 12 del migdia. Alguns vehicles surten per iniciar el seu període vacacional, d'altres ho fan per marxar de cap destmana. Diverses incidències han protagonitzat aquestes primeres hores. També anirem a l'aeroport del Prat - punt de partida per molts que començen avui les vacances.

L'altra font d'atenció està a Extremadura. La líder del PP en aquella comunitat, María Guardiola ha rectificat el seu veto a Vox...de ser contundent en bloquejar-los quan deia aquestes paraules fa tot just 10 dies. A confirmar l'entrada dels ultra conservadors al Govern d'Extremadura.La candidata popular es convertirà en presidenta de la Junta i els de Santiago Abascal ocuparan la conselleria de Gestió Forestal i Món Rural.