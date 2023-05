29:54

Pere Aragonès fa una crida a la unitat de l'independentisme i convoca una assamblea amb la militància per dimarts que ve.

Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ja publica el decret d'avançament electoral i de dissolució de les corts. A Catalunya el President de la Generalitat Pere Aragonès ha agafat el guant que li oferia Junts ahir i proposa un Front Democràtic a Catalunya de cara a les eleccions. Fa una crida a la unitat de l'independentisme, tocat després de perdre molts vots a les municipals de diumenge. Aragonès dona per fet que de les generals en sortirà un nou govern liderat per la dreta i l'extrema dreta a l'Estat; i és per això, assegura, que cal fer front comú. En paral·lel ERC ha anuciat la convocatòria d'una Assamblea a la militància per analitzar els resultats del 28M.

Una proposta que tot i dirigir-se al sobiranisme, no vol excloure ningú, tot i que la resta de formacions. La CUP ja ha dit que de fer-ho descarten una llista unitària.

Més conseqüències del dia després de l'anunci de Sánchez. Ciutadans no concorrerà a les eleccions. Pren aquesta decisió després de la desfeta electoral. Recordem que s'han quedat fora de tots els parlaments autonòmics en joc i dels ajuntaments de les principals ciutats.