El President Pere Aragonès es posiciona sobre la sentència a Laura Borràs: "La Institució per sobre de les persones"

El TSJC ha decidit condemnar la líder de Junts Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó per falsedat i a 13 anys d'inhabilitació per prevaricació per les irregularitats de les contractacions quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Una sentència singular perquè també proposa al Govern l'indult parcial en referència exclusivament a la pena de 4 anys de presó imposada, en el temps que excedeixi dels dos anys. No és ferma i encara es pot recórrer. Després de conèixer-la, La presidenta suspesa del Parlament ha denunciat que no ha tingut "un judici just" i ha descrit com una "aberració" la condemna del TSJC.

Més enllà de la sentència ara s'obre del debat sobre com afecta aquesta decisió judicial al seu càrrec com a presidenta, ara suspesa, del Parlament. De moment alguns partits C's, i VOX ja han demanat a la Junta Electoral Central que retiri l'escó a Borràs. PP, a l'espera que Borràs faci el pas. Un pas que també demana que faci el PSC; Junts congela la decisió; i la CUP avisa que farà tot el que estigui a les seves mans perquè la Presidència del Parlament no recaigui en el PSC.