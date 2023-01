29:55

El PSOE vol reformar la Llei amb o sense acord amb els seus socis d'Unidas Podem.

La modificació de la Llei del "només si és sí" perquè no beneficiï als culpables amb la reducció de les penes, aixeca pulseguera en les formes de com s'ha d'actuar a partir d'ara. El PSOE vol reformar la Llei amb o sense acord amb els seus socis d'Unidas Podem. Però des del ministeri d'Igualtat i en Unides Podem rebutgen reformar la llei perquè prefereixen un decàleg de mesures urgents amb la finalitat de garantir una "aplicació correcta" de la llei per part dels jutges. I han advertit al PSOE que una reforma no "frenarà" les revisions de condemnes. Escoltem a Isa Serra, portaveu de la formació morada i Pilar Alegria ministra d'educació i portaveu dels socialistes. Des de l'Executiu asseguren són conscients dels efectes indesitjats generats per l'aplicació de la llei, amb la revisió de condemna a agressors sexuals, i volen contribuir junts a resoldre-la. I s'afegeix un aliat al PSOE, el PP diu Alberto Núñez Feijoo que per responsabilitat d'Estat donaran suport per la seva modificació. Diu que és una vergonya nacional i internacional mantenir-la.